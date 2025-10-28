Компания Cyberia Nova, российская студия разработки игр, поделилась свежими деталями о своем проекте «Земский собор», который представляет собой приключенческий боевик (Action-Adventure) от третьего лица.

Специально для тех, кто предварительно приобрел игру «Смута», команда разработчиков создала эксклюзивный предмет для использования в «Земском соборе». В качестве бонуса игроки получат фамильную саблю, принадлежавшую Юрию Милославскому, центральному персонажу «Смуты». Кроме сабли, покупатели, оформившие предзаказ «Смуты», смогут воспользоваться подсаадачным ножом — боевым клинком с характерным обратным изгибом и внутренней заточкой. Такие ножи, начиная с XV века, обычно носили под саадаком, то есть колчаном для стрел. В игровом процессе данное оружие идеально подойдет для скрытных действий.

Выход «Земского собора» запланирован на 4 ноября на платформе VK Play, цена игры составит 613 руб. Разработчики отметили, что данная цена не случайна, ведь события игры происходят в 1613 году. Примечательно, что все, кто купил «Смуту» до выхода «Земского собора», получат новую игру абсолютно бесплатно.