Когда-то No Man’s Sky был объектом насмешек и символом затянувшейся разработки, чьи создатели дали игрокам чрезмерные обещания. Однако, за девять лет с момента выхода, Hello Games смогла реабилитировать свою космическую игру благодаря обновлениям и крупным дополнениям — теперь она действительно соответствует тому, что команда Шона Мюррея анонсировала в середине 2010-х. И студия не планирует останавливаться на достигнутом прогрессе.

Недавно состоялся релиз обновления Breach. По существу, это своеобразное продолжение апдейта Voyagers, вышедшего в августе. Теперь игроки могут изучать обломки заброшенных кораблей и добывать ресурсы, необходимые для постройки особых модулей космического транспорта.

Кроме того, в игре стартовала экспедиция в некую Покинутую вселенную. Событие приурочено к Хэллоуину, поэтому сложно предугадать, какие кошмары поджидают пользователей в давно забытых областях космоса.

«Этот год был безумным для команды No Man’s Sky. Мы невероятно гордимся тем, что спустя девять лет после релиза по-прежнему можем работать над игрой, которую все так любим. Нам очень приятно видеть, как многим нравится обновление Voyagers — это вдохновляет нас. С нетерпением ждём, когда вы узнаете, что ждёт впереди, — сообщает Шон Мюррей, глава Hello Games».

Первоначальная версия No Man’s Sky вышла в августе 2016 года. Пресса и игроки подвергли проект критике из-за очевидных технических недоработок и отсутствия ключевых элементов, обычно ожидаемых от игр космической тематики. После этой неудачи Hello Games сфокусировалась на совершенствовании своего основного проекта, создавая бесплатные DLC.