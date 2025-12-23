Компания Oppo официально представит планшет Pad Air5 25 декабря, а в преддверии анонса опубликовала короткое видео с распаковкой будущей новинки.

В ролике устройство показано во всей красе в расцветке Starlight Pink, также подтверждено наличие версии в цвете Space Grey. В комплект поставки для китайского рынка входит проводное зарядное устройство мощностью 45 Вт.

Oppo Pad Air5 оснащается экраном с разрешением «2.8K» и аккумулятором ёмкостью 10 050 мА·ч. Планшет будет доступен в версиях только с Wi-Fi, а также с поддержкой 5G. Покупателям предложат несколько конфигураций памяти: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, 8 ГБ и 256 ГБ, а также топовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя.