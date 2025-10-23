Каждый год на платформе Steam появляется игра, вызывающая всеобщий ажиотаж, но ее популярность быстро угасает. В этом октябре, по всей видимости, кратковременным триумфатором стал экшен Escape from Duckov.

Разработчики из Team Soda совместно с издателем bilibili поделились впечатляющими результатами своего «утиного» боевика. За первые пять дней было продано 1 миллион копий. Продюсер проекта, Джефф Чен, выразил благодарность игрокам за поддержку, подчеркнув, что достижение такого успеха стало возможным благодаря «сарафанному радио».

Следует отметить, что за первый день пародийный экшен приобрели 200 тысяч пользователей, а рубеж в 500 тысяч проданных копий был преодолен за три дня. Кроме того, вчера вечером в Duckov одновременно играли 255 556 человек.

Несмотря на схожее название, Escape from Duckov отличается от Escape from Tarkov, ограничиваясь рамками жанра. Это также extraction-шутер, но с видом сверху и без многопользовательского режима. Релиз игры состоялся 16 октября в Steam и Epic Games Store.