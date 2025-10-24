В преддверии возвращения сериала Fallout на экраны в декабре, Bethesda Softworks подготовила подарок для фанатов Fallout 76.

В рамках трансляции Fallout Day Broadcast 2025 была объявлена дата выхода Burning Springs — нового контентного обновления для этой многопользовательской игры, которая со временем завоевала популярность, несмотря на изначальные противоречия. Обновление привнесет в Fallout 76 локацию Бернинг Спрингс, профессию охотника за головами и новую сюжетную линию.

Однако, изюминкой Burning Springs станет появление персонажа — Гуля из телесериала Amazon. Его озвучит сам Уолтон Гоггинс. Разработчики обещают раскрыть историю и особенности этого любимого многими персонажа.

Релиз Burning Springs намечен на 2 декабря, что за две недели до премьеры второго сезона телесериала, запланированной на 17 декабря. А в начале следующего, 2026 года, Fallout 76 получит версии, оптимизированные для PlayStation 5 и Xbox Series.