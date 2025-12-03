Линейка Mijia от Xiaomi давно известна доступной и стильной бытовой техникой, и новинка полностью поддерживает эту традицию. Компания выпустила новый лёгкий вертикальный пылесос Mijia Lightweight Vacuum Cleaner по цене 359 юаней (около 50 долларов). Продажи стартуют 8 декабря.

Пылесос оснащён высокоскоростным двигателем на 110 000 об/мин, обеспечивающим тягу до 22 000 Па и мощность всасывания 50 АВт — достаточно, чтобы собирать пыль, крошки и шерсть с твёрдых поверхностей и из труднодоступных мест.

В устройстве определяющую роль играет удобство использования. Основной блок весит всего 860 грамм. Благодаря этому пылесос легко толкать, тянуть или поднимать во время уборки.

Xiaomi комплектует модель двумя насадками. Первая — тонкая половая щётка, которая проходит под мебелью, сохраняя стабильную тягу и предотвращая наматывание волос. Вторая — универсальный 2-в-1 инструмент для щелей, подходящий для очистки стыков, клавиатур, обивки и салона автомобиля. Трубка быстро отсоединяется, что упрощает переключение режимов и хранение.

В стандартном режиме устройство работает до 40 минут. За это отвечает аккумуляторный блок из четырёх элементов по 2000 мА·ч. Для более интенсивной уборки доступен режим повышенной мощности с автономностью до 10 минут.





Пылесос использует порт USB Type-C, поэтому его можно зарядить любым подходящим адаптером. Xiaomi рекомендует класть основной блок горизонтально во время зарядки для безопасности.

Система фильтрации состоит из пяти ступеней: циклонной камеры, стального микросита, переднего поролонового фильтра, HEPA-элемента и защитной прокладки двигателя. По данным Xiaomi, она удерживает до 99,9% частиц размером от 0,3 мкм, снижая вероятность вторичного загрязнения. Прозрачный контейнер для мусора объёмом 200 мл и фильтры можно промывать — их нужно просушить в течение 24 часов перед повторным использованием.

Управление максимально простое: кнопка питания и переключатель режимов находятся под пальцами. Овальная эргономичная ручка снижает нагрузку на кисть и повышает комфорт при длительной уборке.