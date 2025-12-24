Xiaomi официально подтвердила, что флагман Xiaomi 17 Ultra получит 200-мегапиксельную перископную камеру Leica с непрерывным оптическим зумом 75–100 мм; смартфон представят 25 декабря в Китае.

Компания Xiaomi готовится представить смартфон Xiaomi 17 Ultra 25 декабря на китайском рынке. В преддверии анонса производитель продолжает раскрывать ключевые характеристики устройства. На этот раз Xiaomi опубликовала официальные данные о телекамере, которая должна стать одной из главных особенностей нового флагмана.

Центральным элементом фотосистемы Xiaomi 17 Ultra стала разработанная совместно с Leica перископная телекамера разрешением 200 мегапикселей. Объектив поддерживает непрерывный фокусный диапазон от 75 до 100 мм и, по заявлению компании, обеспечивает полноценный оптический зум без перехода на цифровое кадрирование между фиксированными значениями.

Leica 200 Мп с непрерывным оптическим зумом

В Xiaomi подчёркивают, что это первый смартфонный объектив, способный сохранять полное 200-мегапиксельное оптическое разрешение по всему диапазону зума, одновременно получив сертификацию Leica APO. Такая сертификация предполагает улучшенную цветокоррекцию и снижение хроматических аберраций, что особенно важно при съёмке на телеобъектив.

Оптическая схема объектива включает конструкцию 3G + 5P с двойной плавающей группой линз. Подвижные элементы внутри модуля точно смещаются при изменении фокусного расстояния, обеспечивая реальный оптический зум в компактном корпусе. По словам представителей Xiaomi, в основе решения лежат принципы, применяемые в профессиональных зум-объективах для фотокамер, а не классические смартфонные перископы.





Компания также опубликовала сравнительные примеры снимков, сделанные на фокусных расстояниях 75, 85, 90 и 100 мм. На них Xiaomi 17 Ultra демонстрирует более высокую резкость, лучшую проработку мелких деталей и естественную цветопередачу с меньшей зависимостью от агрессивной постобработки. Такой подход, по утверждению производителя, особенно заметен в портретной съёмке за счёт стабильной компрессии фона без цифровой интерполяции.

Помимо телекамеры, Xiaomi 17 Ultra получит основной модуль с новым однодюймовым сенсором Leica OmniVision Light Fusion 1050L. Он использует технологию LOFIC с расширенным динамическим диапазоном для более точной проработки светлых и тёмных участков в контрастных сценах. Также подтверждено, что это будет самый тонкий Ultra-смартфон компании — его толщина составит 8,29 мм. Xiaomi ожидает рост цены из-за подорожания компонентов, однако заявляет, что итоговый пользовательский опыт должен это оправдать.