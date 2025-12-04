Компания TikTok объявила о запуске новой функции «Лента рядом», которая позволяет пользователям просматривать контент, связанный с их ближайшим окружением. Нововведение уже доступно в Великобритании, Франции, Италии и Германии и разработано для помощи в нахождении ресторанов, мероприятий и интересных мест поблизости.

Первоначально тестирование функции под названием Nearby Feed было проведено в 2022 году и доступно для ограниченного круга пользователей в Юго-Восточной Азии. Теперь же, по словам компании, «Лента рядом» станет частью глобальной платформы.

В TikTok пояснили, что контент в этой ленте показывается на основе местоположения, темы публикации и времени ее создания. Пользователи смогут видеть свежие местные новости, события, рестораны, достопримечательности и культурные мероприятия, что поможет активнее вовлекаться в жизнь своего города или региона. Также для авторов публикаций это означает увеличение охвата именно в местном сообществе.

Важно отметить, что использование данных о местоположении не является обязательным. Для этого необходимо включить соответствующие настройки, которые доступны лишь пользователям старше 18 лет. TikTok использует GPS-данные устройства для более точных рекомендаций, а пользователи на iOS увидят соответствующий индикатор при доступе к своим геоданным.

Функция «Лента рядом» способствует поддержке локальной экономики — согласно данным компании, 46% пользователей TikTok в Великобритании путешествовали или посещали локальные магазины, рестораны или достопримечательности, увиденные в приложении.





Для перехода в «Ленту рядом» нужно открыть главную страницу TikTok и выбрать соответствующую вкладку, название которой будет отражать ваше текущее местоположение. Пока неизвестно, планирует ли TikTok расширить запуск функции на другие регионы и когда это произойдет.