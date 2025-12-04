Что будет, если совместить популярные наушники с шумоподавлением и фанатскую любовь к NFL? Sony показала ответ — компания представила лимитированную коллекцию своих флагманских WH-1000XM5, посвящённую командам Национальной футбольной лиги. Первая модель в серии — версия Detroit Lions, которая получила серебристый корпус и логотип команды на чашках.

Внутри никаких изменений нет — характеристики остались такими же, как у обычных WH-1000XM5. Наушники всё так же оснащены адаптивной системой управления звуком, которая подстраивает звучание под окружающую обстановку. Сохранились и знакомые мягкие материалы корпуса, которые стали одной из причин популярности модели.

Интересно, что Sony выбрала именно WH-1000XM5, а не более свежую модель WH-1000XM6. Но это вряд ли кого-то расстроит: система продвинутого шумоподавления у XM5 опирается на два процессора и восемь микрофонов.

Также доступны все фирменные технологии: беспроводный звук высокого разрешения LDAC, улучшение качества сжатых файлов через DSEE Extreme, Bluetooth с подключением к двум устройствам одновременно, голосовой помощник и функция автоматического приглушения музыки во время разговора.

Автономность осталась на прежнем уровне: до 30 часов работы с активным шумоподавлением и до 40 часов — без него. Быстрая зарядка даёт несколько часов прослушивания после нескольких минут у розетки.





Главная уникальность — внешний вид. Вместо привычных чёрного или бежевого вариантов Detroit Lions Edition получили серебристый цвет и фирменный логотип в виде атакующего льва на чашках. Новый дизайн уже доступен на сайте Sony для тех, кто болеет за Detroit Lions.

Цена составляет $400, но первые покупатели могут приобрести модель за $330. Если вы ждёте другие команды — стоит отметить даты: версия Buffalo Bills появится 8 декабря, а Houston Texans — 11 декабря.