Sony приобретает дополнительную долю в Peanuts за около 460 млн долларов и увеличивает своё участие до 80 процентов, превратив бренд с персонажами Снупи и Чарли Брауна в консолидированную дочернюю компанию.

Sony договорилась о покупке дополнительной доли во франшизе Peanuts, созданной художником Чарльзом М. Шульцем. Компания заплатит примерно 460 млн долларов за 41 процент акций, которые принадлежат канадской WildBrain. С учётом этой сделки доля Sony в Peanuts вырастет до 80 процентов.

Ранее, в 2018 году, Sony уже приобрела 39 процентов прав на франшизу. После закрытия нынешней сделки Peanuts станет консолидированной дочерней компанией Sony. Завершение покупки зависит от получения регуляторных одобрений. Семья Чарльза М. Шульца сохранит за собой оставшиеся 20 процентов прав на франшизу.

Вселенная Peanuts появилась в 1950 году, когда Шульц начал публиковать одноимённые комикс-стрипы. За 75 лет бренд значительно расширился и охватил анимационные сериалы, музыкальные мультфильмы и полнометражные фильмы. Персонажи Снупи и Чарли Браун стали узнаваемыми во всём мире и превратили Peanuts в один из самых известных медиабрендов.

В Sony заявили, что с момента покупки доли в 2018 году компания последовательно развивает интеллектуальную собственность Peanuts.



