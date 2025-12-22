За январь — сентябрь 2025 года доля Apple на российском рынке мобильной техники упала с 31,3% до 25,2% в денежном выражении. Продажи компании достигли 116 млрд рублей. Samsung нарастила долю на 3,4 процентных пункта до 20%, заработав 92 млрд рублей. Об этом Forbes сообщили источники на рынке.

Сокращение позиций Apple эксперты связывают с усилением конкуренции в среднем ценовом сегменте, где активнее росли Android-бренды. Руководитель группы закупок Telecom Mobile компании «Ситилинк» Александр Януш указал на опасения ретейлеров из-за нестабильной экономики и волатильности доллара, что привело к лёгкому дефициту продукции.

Руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин назвал ключевым фактором структуру продаж. Техника Apple в России традиционно продавалась в основном в кредит — около 70% от общего объёма. Высокая ключевая ставка создала проблемы, а сама компания не поддерживает российский рынок ни маркетингово, ни коммерчески.

В натуральном выражении лидером стал Samsung с долей 7,1%, продав 4,1 млн единиц техники. Бренд обошёл прежнего лидера Redmi, чья доля составила 6,6% (3,8 млн штук). Неожиданно в тройку ворвался китайский производитель аксессуаров Remax с долей 4,8% (2,8 млн единиц).

После сентябрьского запуска iPhone 17 доля Apple в денежном выражении выросла с 24,2% в сентябре до 31% в октябре, но снизилась до 28,4% в ноябре. За январь — ноябрь 2025 года показатель компании составил 26,9%, Samsung — 21,3%.





Представитель МТС подтвердил, что спрос на iPhone 17 оказался в два раза выше, чем на iPhone 16 в прошлом году, и в пять раз выше, чем на iPhone 15 в 2023 году. В группе РВБ, владеющей Wildberries, сообщили, что по некоторым цветам и объёмам памяти спрос опережает предложение. Исключение — iPhone 17 Air, который не снискал популярности.

Общий рынок смартфонов за девять месяцев 2025 года составил около 460 млрд рублей, сообщили в «М.Видео-Эльдорадо». В натуральном выражении продажи выросли с 56,4 млн до 58,6 млн устройств, то есть на 4%. Участники рынка прогнозируют падение на 10–16% в штуках по итогам года.