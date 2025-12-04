Dyson официально представила в Китае новый робот-пылесос Spot+Scrub AI. Устройство позиционируется как премиальный домашний помощник с мощным всасыванием, продвинутой навигацией и полностью автоматической станцией самоочистки. Цена новинки — 5 499 юаней (около $778).

Spot+Scrub AI выполнен в компактном корпусе 373 × 370 × 110 мм и использует конструкцию «ролик над колесами», которая скрывает нижние колёса, чтобы не собирать и не разбрасывать грязь обратно на пол. За уборку отвечает 27-сантиметровый ролик и фирменный AI-процессор Dyson, выполняющий триллионы операций в секунду.

Робот оснащён двухлинейным LiDAR и HD-камерой, которые сканируют пространство семь раз в секунду и распознают почти 200 типов объектов. По утверждению Dyson, точность распознавания в условиях плохого освещения выросла на 40% по сравнению с прежними моделями. Процессор в реальном времени строит карту помещения и адаптирует стратегии уборки при изменении планировки.

Алгоритм работы Dyson компания называет «clean-freak»: робот не проедет дальше, пока участок пола не достигнет заданного уровня чистоты. Мощность всасывания достигает 18 000 Па, а на коврах робот автоматически увеличивает мощность в четыре раза. Также предусмотрены вращающаяся боковая щётка, система против намотки волос и механизм подъёма на 10 мм для защиты ковров во время влажной уборки.

Функция мытья полов использует 12 струй горячей воды температурой 60°C. Ролик очищается во время вращения, поэтому на поверхность всегда подается только чистая вода. Система также предотвращает перекрёстное загрязнение между твёрдыми покрытиями и коврами.





Аккумулятор обеспечивает до 200 минут работы — этого хватит примерно для уборки площади до 240 м² за один цикл, в зависимости от условий. Робот управляется через мобильное приложение, поддерживает быструю картографию, умное разделение помещений, зоны уборки, виртуальные запреты и проверку сложных участков. Dyson также подчёркивает, что все AI-вычисления выполняются локально — без загрузки изображений в облако и без их сохранения.

База самоочистки оснащена 3-литровым контейнером для мусора, которого хватает примерно на 100 дней без вмешательства пользователя. Станция использует циклонную систему сбора пыли Dyson, что исключает расходные мешки и сохраняет мощность. Также база выполняет очистку ролика горячей водой при 60°C, сушку тёплым воздухом при 45°C, автоматическую подачу моющего средства и обработку резервуара серебряными ионами.