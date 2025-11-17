Dyson выпустила в Китае новую модель беслопастного обогревателя-вентилятора AM15 по цене от 3790 юаней (около 534 долларов). Устройство получило более мощный поток воздуха, более тихую работу и расширенные интеллектуальные функции, став заметным апгрейдом по сравнению с предыдущей моделью AM09.

AM15 использует фирменную технологию Air Amplifier, создающую стабильный направленный поток воздуха. Скорость подачи достигает 290 литров в секунду, что обеспечивает более быстрое и равномерное распределение воздуха по комнате. По данным Dyson, новая модель обогревает помещение на 20% быстрее, чем её предшественники, что делает её более эффективной в холодное время года.

Компания переработала внутреннюю конструкцию мотора, снизив уровень шума на 25%. В системе появился встроенный шумоподав и улучшенная акустическая схема, что делает AM15 подходящим для использования в спальнях и других тихих помещениях. Также предусмотрены ночной режим и таймер сна: в тёмное время суток устройство снижает мощность и приглушает подсветку дисплея.

Прибор оснащён умным термостатом, который контролирует температуру в комнате и автоматически регулирует нагрев. Он отключается при достижении заданного значения и вновь включается при необходимости. Dyson утверждает, что такой подход позволяет снизить энергопотребление до 30%. Для безопасности предусмотрено автоматическое отключение при перегреве или некорректной работе.

AM15 поддерживает управление через приложение MyDyson, позволяющее изменять температуру, настроить режим обогрева или охлаждения и заранее прогреть комнату перед возвращением домой. На корпусе расположен LCD-дисплей, отображающий текущую температуру, скорость потока, целевое значение нагрева и другую информацию.





Устройство может вращаться на 70 градусов по горизонтали, а также имеет ручную регулировку наклона на 10 градусов. Беслопастная конструкция упрощает уход и исключает открытые нагревательные элементы. Габариты корпуса составляют 152×115×585 мм, а для повышения безопасности используется термостойкий пластик.