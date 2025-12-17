Компания Dyson официально запустила устройство Airwrap Origin. Этот компактный гаджет позиционируется как универсальное решение для быстрой сушки, укладки и моделирования волос. Ниже — основные характеристики, функции и цена новинки.

Airwrap Origin поставляется с тремя насадками, каждая из которых предназначена для определённых задач. В комплект входят цилиндрическая насадка 40 мм, насадка для быстрой сушки Fast Dryer и петлевая щётка Anti Snag Loop Brush. Они позволяют сушить волосы, создавать локоны, разглаживать и придавать форму причёске.

Устройство работает на цифровом моторе Dyson V9, который развивает скорость до 110 000 оборотов в минуту. За счёт этого создаётся эффект Коанда, обеспечивающий более точную и эффективную укладку волос без использования экстремального нагрева.

Для защиты волос от термического повреждения Airwrap Origin измеряет температуру воздушного потока более 40 раз в секунду и поддерживает её на уровне ниже 150 °C. Пользователям доступны три скорости воздушного потока и три температурных режима, а также функция Cold Shot для фиксации причёски холодным воздухом. Насадка Fast Dryer обеспечивает быструю сушку, цилиндр 40 мм подходит для создания локонов и использования холодного режима, а щётка Anti Snag Loop Brush помогает разглаживать волосы и уменьшать их спутывание.

Выход Airwrap Origin состоялся вскоре после запуска очистителей воздуха Dyson HP2 De-NOx и HP1 с функциями нагрева и охлаждения, а также модели Purifier Cool PC1, обеспечивающей фильтрацию воздуха с эффективностью до 99,95%.



