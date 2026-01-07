На выставке CES 2026 компания Lenovo анонсировала новый комплект из клавиатуры и мыши. Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard и мышь из той же серии поступят в продажу в марте 2026 года и выделяются необычным полупрозрачным дизайном.

Несмотря на заявление о «прозрачной» конструкции, внутренние компоненты клавиатуры не видны ни сверху, ни снизу, поскольку верхняя панель и нижняя часть корпуса выполнены из непрозрачного материала. Прозрачным является средний каркас, благодаря чему с боковых сторон можно разглядеть механические переключатели.

С мышью ситуация аналогичная. Её корпус выполнен из полупрозрачного материала, однако при взгляде сверху или снизу внутренности не видны. Зато при просмотре сбоку можно заметить некоторые элементы конструкции внутри.

Клавиатура Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard выполнена в островном формате и лишена цифрового блока. По словам Lenovo, в ней используются фирменные низкопрофильные механические переключатели с четырёхточечной системой стабилизации, обеспечивающие плавный и устойчивый набор текста. Зарядка осуществляется через порт USB-C, расположенный спереди, однако данные о времени автономной работы пока не раскрываются.

И клавиатура, и мышь поддерживают одновременное подключение к нескольким устройствам — до трёх штук. Для этого используются единый 2,4-ГГц радиомодуль и Bluetooth с двумя профилями. У клавиатуры над клавишами Page расположен отдельный ряд кнопок для быстрого переключения между подключёнными устройствами. У мыши кнопка переключения находится на нижней стороне корпуса, там же расположен и порт USB-C для зарядки.





Стоимость клавиатуры Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard составит 130 долларов, а мышь будет продаваться за 50 долларов. Обе новинки выйдут в цветах Thunder Grey и Cloud Grey.