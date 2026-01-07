lenovo ai glasses concept showcased at ces
На выставке CES 2026 компания Lenovo представила сразу несколько концептуальных устройств, среди которых оказались и AI Glasses Concept. Хотя у Lenovo уже есть AR-очки в продаже, эта модель создавалась с иной философией и не предназначена для работы в качестве внешнего дисплея для смартфона или ПК. Вместо этого очки позиционируются как универсальный ИИ-ассистент, способный взаимодействовать сразу с несколькими устройствами.

В основе концепта лежит платформа Lenovo Qira, обеспечивающая мультимодальные возможности искусственного интеллекта. Очки умеют выполнять живой перевод, а также анализировать окружающее пространство с помощью встроенной камеры. По словам Lenovo, устройство призвано давать пользователю мгновенное понимание и контекст того, что он видит или слышит в реальном времени.

В отличие от многих XR- и AR-очков, новинка не требует постоянного проводного подключения к смартфону или компьютеру. AI Glasses Concept работают по беспроводному соединению и оснащены собственным встроенным дисплеем, который выводит визуальные подсказки. Такой подход позволяет оставаться на связи и получать информацию, не держа в руках телефон или ноутбук.

С точки зрения дизайна очки выглядят достаточно элегантно, хотя некоторые детали всё же выдают их «умную» природу, как и в случае с RayNeo X3 Pro. Тем не менее Lenovo удалось сделать конструкцию лёгкой — вес устройства меньше, чем у Legion Glasses 2, а сама сборка ориентирована на комфорт при длительном использовании.

Время автономной работы, по заявлению компании, достигает 8 часов, что для подобного форм-фактора выглядит весьма внушительно. При этом не уточняется, учитывается ли в этом показателе постоянная работа камеры. Несмотря на статус концепта, Lenovo намекает, что AI Glasses Concept могут стать основой для будущего серийного продукта, учитывая, как активно компания расширяет линейку своих очков.


