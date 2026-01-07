Компания Motorola представила Moto Tag 2 — обновлённую версию трекера Moto Tag 1, анонсированного в 2024 году. Новинка позиционируется как компактная альтернатива Apple AirTag для пользователей Android и полностью интегрирована в сеть Google Find Hub. Moto Tag 2 совместим со смартфонами на Android 9 и новее и сертифицирован в соответствии с требованиями Google к аксессуарам Find Hub.

Трекер поддерживает Bluetooth 6.0 с технологией Channel Sounding, а также Ultra-Wideband (UWB) для более точного позиционирования на совместимых Android-устройствах с поддержкой UWB. По данным Motorola, отслеживание с использованием UWB работает, если метка находится в пределах 100 метров от другого подходящего Android-устройства, подключённого к сети Find Hub. Для корректной работы функций поиска и обмена местоположением на смартфоне должны быть включены Bluetooth и службы геолокации.

Питание обеспечивается сменной батарейкой CR2032, которую пользователь может заменить самостоятельно. Заявленное время автономной работы превышает 500 дней при обычном использовании. В Moto Tag 2 также встроен динамик громкостью до 77 дБ на расстоянии 10 см, позволяющий воспроизводить звуковые сигналы при поиске предметов поблизости.

Габариты устройства составляют 31,9 × 31,9 × 8 мм. Корпус выполнен из пластика и металла. Трекер имеет защиту по стандарту IP68, что означает полную защиту от пыли и возможность погружения в пресную воду на глубину до 1,5 метра на срок до 30 минут в лабораторных условиях. Рабочий температурный диапазон заявлен от 0 до 45 °C.

В плане конфиденциальности Moto Tag 2 использует сквозное шифрование данных и поддерживает уведомления о нежелательном отслеживании, предупреждая пользователя, если неизвестный трекер перемещается вместе с ним. Через приложение Moto Tag доступны дополнительные функции, включая удалённый спуск камеры смартфона, поиск телефона и обмен местоположением. Moto Tag 2 совместим со сторонними аксессуарами и будет доступен в цветах Pantone Arabesque и Pantone Laurel Oak.



