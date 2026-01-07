Компания Motorola давно присутствует на рынке портативных колонок и ранее выпускала несколько моделей, включая серию ROKR, в которую входит, например, ROKR 300. Однако новая Moto Sound Flow заметно отличается от всех предыдущих устройств бренда. Не являясь полноценной умной колонкой, Sound Flow по своему классу сопоставима с Sonos Roam 2 и при этом предлагает ряд функций, которых нет даже у решения от Sonos.

Moto Sound Flow выполнена в высоком цилиндрическом корпусе с плоской верхней панелью, окружённой светодиодным кольцом, и плоским основанием, которое устанавливается на зарядную док-станцию. По словам Motorola, корпус обтянут тканью с изысканной саржевой текстурой. Колонка будет доступна в цветах Pantone Carbon (чёрный) и Pantone Warm Taupe (коричневый).

Внутри устройства размещены низкочастотный динамик мощностью 20 Вт, высокочастотный динамик на 10 Вт и два пассивных излучателя. Колонка использует технологию Sound by Bose, аналогичную той, что применяется в Moto Buds Loop. На верхней панели расположены сенсорные кнопки управления, а для громкой связи предусмотрены четыре микрофона. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP67. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6 000 мА·ч, обеспечивающий до 12 часов работы. Зарядка осуществляется через комплектную док-станцию или порт USB-C на задней панели.

Moto Sound Flow выделяется не только аппаратной частью, но и набором функций. Помимо Bluetooth 5.0, колонка оснащена Wi-Fi 5, что позволяет напрямую транслировать музыку из Spotify. Также поддерживаются Apple AirPlay и Google Cast.

Отдельного внимания заслуживает наличие Ultra-Wideband (UWB), на базе которого реализованы сразу три функции. Первая — Proximity Sensing, автоматически определяющая наличие рядом смартфона с поддержкой UWB и передающая на колонку текущий звонок или воспроизводимый контент. Вторая — Dynamic Stereo, которая работает в системе из нескольких колонок и с учётом положения смартфона с UWB корректирует распределение левого и правого каналов. Третья функция — Room Shift — также требует нескольких колонок и позволяет автоматически переносить воспроизведение на ту колонку, которая находится ближе всего к смартфону пользователя.





Для Moto Sound Flow будет доступно фирменное приложение для Android и iOS. С его помощью пользователи смогут управлять настройками колонки, подключениями, а также быстро передавать воспроизведение со смартфона или наушников на Sound Flow.

Информацию о цене и сроках начала продаж Motorola пока не раскрыла. Однако компании придётся установить конкурентную стоимость, учитывая, что Sonos Roam 2 сейчас продаётся по цене около 179 долларов.