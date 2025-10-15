Компания Dyson представила новый умный очиститель воздуха Purifier Cool PC1-TP11, приуроченный к старту индийского праздничного сезона. Устройство оснащено усовершенствованной системой фильтрации и призвано обеспечить домам чистый и свежий воздух.

Очиститель воздуха Dyson Purifier Cool PC1-TP11 способен улавливать до 99,95% мельчайших частиц, включая аллергены и бактерии, размером до 0,1 микрона. В конструкции используется активированный угольный фильтр, который эффективно нейтрализует запахи, газы и такие загрязнители, как диоксид азота (NO₂).

Модель оснащена интеллектуальными сенсорами, отслеживающими качество воздуха в реальном времени, включая уровни загрязнения PM2.5 и PM10. Очиститель может автоматически регулировать свою мощность в зависимости от состояния воздуха. Также предусмотрены ночной режим и таймер сна, обеспечивающие тихую работу, приглушённую подсветку и автоматическое отключение. Благодаря технологии Air Multiplier устройство создаёт поток воздуха объёмом свыше 290 литров в секунду и обеспечивает круговое распределение на 350 градусов.

Очиститель поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth, а управление и мониторинг состояния возможны через фирменное приложение MyDyson. Среди других характеристик — вес 4,72 кг, уровень шума 61,4 дБ и поддержка голосовых помощников Siri, Google Home и Amazon Alexa.

Dyson Purifier Cool PC1-TP11 представлен в двух цветах — бело-серебристом и чёрно-никелевом. Стоимость устройства в Индии составляет 39 900 рупий. Купить новинку можно на официальном сайте компании Dyson и в фирменных демонстрационных залах бренда.



