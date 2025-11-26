Xiaomi тихо выпустила новый робот-пылесос — Robot Vacuum S40 Pro. Это заметное улучшение по сравнению с обычной моделью S40, которая появилась всего несколько недель назад. Фактически, S40 Pro предназначен для тех, кто хочет получить почти флагманское качество уборки без переплаты за топовый сегмент.

Главный показатель, на который делает ставку Xiaomi, — мощность всасывания. В S40 Pro она достигает 15 000 Па, что является серьёзным ростом по сравнению с 10 000 Па в стандартной версии S40. Устройство по-прежнему оснащено центральной щёткой, предотвращающей наматывание волос, и боковой щёткой для очистки вдоль стен, но самое интересное начинается при влажной уборке.

Вместо простой салфетки для протирки пола S40 Pro использует два вращающихся мопа, работающих на скорости до 180 об/мин. Один из мопов установлен на выдвижном механическом рычаге, который позволяет устройству доставать до углов и вдоль стен — зон, которые многие роботы-пылесосы практически не затрагивают. Если в доме есть ковры, пылесос автоматически поднимает мопы, чтобы не намочить ткань. Также доступны три уровня подачи воды, позволяющие настроить интенсивность мойки.

Навигация основана на LDS-лазере в сочетании со структурированным световым сенсором, который помогает определять препятствия в широком секторе в 129 градусов. По словам Xiaomi, одного заряда хватает на уборку примерно 180 м², что подходит для большинства квартир и небольших домов. Управление осуществляется через приложение Xiaomi Home: карты, расписания, зоны уборки и другие параметры. Также поддерживаются голосовые ассистенты Alexa и Google Assistant.

Xiaomi уже начала продажи S40 Pro в Европе. В Нидерландах цена составляет 279 евро, а в Испании, Франции и Германии — 299,99 евро. В Великобритании новинка стоит 259,99 фунтов.



