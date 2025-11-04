Компания Xiaomi выпустила на международный рынок новый робот-пылесос — Xiaomi Robot Vacuum S40. Устройство уже поступило в продажу в Великобритании и странах Европы, став очередным пополнением в линейке умных бытовых приборов бренда.

Новинка получила мощность всасывания 10 000 Па, что обеспечивает эффективную уборку полов и ковров. Специальная основная щётка спроектирована так, чтобы предотвращать запутывание волос, а встроенная швабра позволяет выполнять влажную уборку — хотя она не вращается, а просто тянется за корпусом робота. Объём пылесборника составляет 520 мл.

В отличие от флагманских моделей, Xiaomi Robot Vacuum S40 не оснащён продвинутой базовой станцией с функцией самоочистки или автоматического опорожнения контейнера. Станция служит только для подзарядки устройства.

Пылесос способен работать до 180 минут от одного заряда благодаря аккумулятору ёмкостью 5 200 мА·ч. Этого достаточно для уборки большой квартиры или частного дома за один цикл.

Xiaomi Robot Vacuum S40 уже доступен для покупки по цене £169.99 в Великобритании и €199.99 в Германии и других странах Европы. Доставка осуществляется бесплатно, а покупатели могут вернуть устройство в течение двух недель и получить полный возврат средств.





Релиз модели последовал спустя несколько месяцев после выхода версии Xiaomi Robot Vacuum S40C, представленной в Европе в августе 2025 года.