JMGO снова расширяет линейку проекторов — на этот раз за счёт модели JMGO O3, сверхкороткофокусного (UST) лазерного проектора, созданного для больших экранов в ограниченном пространстве.

Главная особенность проектора — его компактность. При габаритах всего 250 × 219 × 107 мм и весе около 2,4 кг он значительно меньше своей «старшей» модели O2S Ultra, которая почти вдвое крупнее и тяжелее. При таких размерах возможности проектора впечатляют: JMGO O3 способен выводить 100-дюймовое изображение, находясь всего в 22 см от стены, благодаря коэффициенту проекции 0.18:1. Это позволяет создать домашний кинотеатр даже в небольших комнатах, где большие UST-проекторы просто не поместились бы — например, в спальнях, маленьких квартирах, общежитиях или в качестве дополнительной медиа-системы.

Внутри устройства используется три-лазерный световой движок MALC в сочетании с DLP-чипом с разрешением 1080p. Яркость заявлена на уровне 1 400 ISO люменов — внушительный показатель для проектора таких размеров и стоимости. Компания также указывает 110% охвата цветового пространства BT.2020 и контрастность 10 000:1, что говорит о широкой цветопередаче, редкой для бюджетных лазерных моделей.

Чтобы упростить установку, JMGO O3 поддерживает автофокус, автоматическую коррекцию трапеции, авто-подгонку под экран, калибровку под цвет стены и улучшение чёрного уровня на базе ИИ. Геймеров порадует поддержка HDMI 2.1 и частоты до 120 Гц, хотя базовое разрешение остаётся 1080p. Есть Wi-Fi 6, а китайская версия работает на фирменной Bonfire OS. Если проектор появится на глобальном рынке, почти наверняка он перейдёт на более привычную платформу потоковых сервисов. За звук отвечает встроенная акустическая система мощностью 20 Вт.