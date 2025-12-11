Huawei выводит домашние Wi-Fi-устройства на новый уровень. Компания представила WiFi Mesh X3 Pro — роутер, который не только обеспечивает высокоскоростное подключение, но и выглядит как дизайнерский элемент интерьера.

Устройство выполнено в форме заснеженной горы, а встроенная подсветка имитирует свечение восходов и закатов. Яркость и цветовая температура меняются автоматически в зависимости от времени суток и погодных условий в вашем городе. Также можно включать или выключать подсветку лёгким касанием.

Но привлекательный внешний вид — не единственное достоинство новинки. Роутер поддерживает актуальный стандарт Wi-Fi 7 и рассчитан на использование всех возможностей гигабитных и более быстрых оптоволоконных сетей. Он обеспечивает почти мгновенное скачивание больших видеофайлов в 4K и 8K, плавный облачный гейминг без задержек и стабильное соединение для множества устройств одновременно.

Для расширения зоны покрытия доступен отдельный модуль-расширитель. Он выполнен в том же стиле и идеально сочетается с главным устройством. Система управляется технологией Huawei WiFi Mesh+, которая обеспечивает автоматическое переключение между точками доступа с задержкой менее 50 мс при перемещении по дому.

Комплект WiFi Mesh X3 Pro (роутер + расширитель) способен обеспечить стабильный сигнал на площади более 120 м². Сам роутер поддерживает скорость передачи до 3,6 Гбит/с, технологии Multi-Link Operation (MLO) для одновременной работы в двух диапазонах и 4K-QAM для более эффективной передачи данных. Предусмотрен и порт 2.5GE, обеспечивающий скорость в 2,5 раза выше стандартного гигабитного Ethernet.





В основе устройства — фирменный чипсет Gigahome с поддержкой ИИ-алгоритмов, которые оптимизируют работу сети и улучшает стабильность соединения. Благодаря мощному процессору и четырёхканальному усилителю сигнала роутер способен уверенно пробивать даже несколько бетонных стен.

Настройка выполняется через приложение Huawei AI Life — быстро и удобно. В нём же доступны родительский контроль и визуальная диагностика Wi-Fi.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro выходит на глобальный рынок уже сегодня. Комплект из основного роутера и модуля-расширителя стоит €249. Отдельно роутер оценён в €169, а расширитель — в €99.