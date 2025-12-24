Huawei официально представила в Китае смартфон Nova 15, позиционируя его как продвинутую модель среднего класса с упором на фотовозможности, автономность и AI-функции на базе HarmonyOS. Рассмотрим основные характеристики и цены.

Huawei Nova 15 оснащён плоским 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2412×1084 пикселя). Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту опроса сенсора 300 Гц и высокочастотное ШИМ-затемнение 2160 Гц для снижения нагрузки на глаза. Матрица отображает 10,7 млрд цветов и охватывает широкий цветовой диапазон P3. Для защиты используется алюмосиликатное стекло, а сам дисплей получил пятизвёздочный сертификат SGS за устойчивость к падениям и ударам.

В основе смартфона лежит процессор Kirin 8020 — новый чип Huawei с поддержкой 5G. По заявлению компании, он обеспечивает прирост общей производительности на 62% по сравнению с предыдущим поколением: на 52% в многопоточном CPU, на 26% в GPU и на 128% в NPU. Дополнительно используется координация «облако-устройство-чип», которая ускоряет запуск приложений, повышает отзывчивость интерфейса и улучшает производительность в играх.

Из коробки Nova 15 работает под управлением HarmonyOS 6.0. Система получила набор AI-функций на уровне ОС, включая интеллектуальные жесты в воздухе, бесконтактную передачу данных и умные платежи. Также поддерживаются фирменные технологии связи HarmonyOS, такие как спутниковая передача изображений через Beidou и автономная связь StarLink на частоте 2,4 ГГц.

Основная камера выполнена в рамках системы Red Maple и включает три модуля: 50-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f/1.9 и размером 1/1.56 дюйма, 12-мегапиксельный телефото-модуль RYYB для портретов с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а также 1,5-мегапиксельный мультиспектральный сенсор для более точной цветопередачи. Смартфон поддерживает до 30-кратного цифрового зума и запись видео в 4K. Спереди установлена 50-мегапиксельная фронтальная камера с широким углом обзора 90 градусов, сенсором 1/2.5 дюйма, поддержкой 4K-видео и стабилизацией AIS.





За автономность отвечает кремниево-анодный аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка Huawei SuperCharge Turbo мощностью 100 Вт.

Смартфон оснащён современными модулями связи, включая Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и USB Type-C. Также поддерживаются многодиапазонные системы позиционирования GPS, Beidou, Galileo и NavIC. Толщина корпуса составляет около 7,2 мм, вес — примерно 196 граммов. Устройство имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP65.

Huawei Nova 15 доступен в Китае в двух версиях памяти: модель с 256 ГБ оценена в 2699 юаней (примерно 378 долларов), а вариант с 512 ГБ — в 2999 юаней (около 420 долларов). Смартфон предлагается в цветах Vibrant Green, Elegant Purple, Zero White и Phantom Black и уже поступил в продажу на китайском рынке.