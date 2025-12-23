Вчера Huawei представила в Китае сразу несколько новых продуктов, включая смартфоны серии nova 15 и юбилейную версию Watch 5 к 10-летию линейки. В рамках этого же мероприятия компания анонсировала планшет MatePad 11.5 образца 2026 года.

Huawei MatePad 11.5 (2026) во многом повторяет модель 2025 года, дебютировавшую в июле, однако получил другой процессор и ряд незначительных улучшений. Планшет оснащён 11,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 2456 × 1600 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Также доступна версия Soft Light Edition с антибликовым покрытием экрана.

Версия Soft Light оснащается процессором Kirin T82, тогда как стандартная модель использует чип Kirin T82B. Устройство работает под управлением HarmonyOS 5.1, которая включает различные функции на базе искусственного интеллекта, а также систему AI Health Learning 2 от Huawei.

Для фото- и видеосвязи планшет получил основную камеру на 13 мегапикселей и фронтальный модуль на 8 мегапикселей. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Среди других характеристик — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и система из четырёх динамиков.

MatePad 11.5 (2026) предлагается в цветах Deep Space Gray, Frost Silver, Feather Sand Purple и Island Blue. Предзаказы на планшет уже открыты в Китае через магазин Huawei Vmall и другие онлайн-площадки, а официальный старт продаж запланирован на 25 декабря.





Базовая версия с конфигурацией 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища в варианте только с Wi-Fi стоит 1 799 юаней (примерно 255 долларов). Версия Soft Light Edition доступна в нескольких вариантах: 8/128 ГБ за 2 099 юаней (около 295 долларов), 8/256 ГБ за 2 299 юаней (примерно 325 долларов) и 12/256 ГБ по цене 2 799 юаней (около 395 долларов).