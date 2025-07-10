Во время глобальной презентации флагманских смартфонов Pura 80 в Дубае компания Huawei представила обновленный планшет MatePad 11.5 (2025). Эта доступная модель ориентирована на повседневные задачи и учебу, предлагая тонкий корпус, большой экран и возможность использования дополнительных аксессуаров для повышения продуктивности.

Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 6,85 мм и оснащен 11,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2200×1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 420 нит. В качестве опции доступно антибликовое покрытие PaperMate, которое снижает отражения и делает использование устройства на улице более комфортным. Вес новинки составляет 499 г.

MatePad 11.5 поддерживает подключение внешней клавиатуры и работу с цифровым пером M-Pencil третьего поколения. Предустановленный WPS Office обеспечивает полноценную работу с документами, аналогично персональным компьютерам. Для любителей видео и музыки планшет оборудован четырьмя динамиками. Для видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп, а сзади установлен фотомодуль на 13 Мп.

Базовая версия планшета имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Также доступен вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с экраном PaperMate. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7 700 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт.





В Дубае стоимость планшета начинается от 270 долларов (21 000 руб.) за базовую версию и от 350 долларов (27 300 руб.) за более продвинутую.