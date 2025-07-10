Компания Huawei представила на мировом рынке свою новую флагманскую серию смартфонов Pura 80. В состав линейки вошли модели Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra, главными особенностями которых стали улучшенные фотовозможности и продвинутая оптика. Помимо современных камер, устройства оснащены экранами с высокой яркостью, аккумуляторами большой емкости и поддержкой быстрой зарядки.

Местом проведения глобальной презентации стала столица Объединенных Арабских Эмиратов, город Дубай. По словам представителей компании, новые модели являются воплощением гармоничного сочетания восточных и западных дизайнерских решений. Внешний вид устройств вдохновлен классической глазурью керамической посуды, что отражено в глянцевом покрытии корпуса. Кроме того, в серии Pura 80 сохранен узнаваемый треугольный дизайн модуля камер. Производитель уделил внимание не только внешнему виду, но и надежности. В частности, модель Pura 80 Ultra получила титановую рамку и стекло Kunlun Glass второго поколения, которое в 25 раз лучше переносит падения и в 16 раз устойчивее к царапинам, чем стандартное стекло.

Ключевой особенностью Pura 80 Ultra стала система, состоящая из двух телеобъективов, объединенных в одном модуле. Они обеспечивают 3,7-кратный и 9,4-кратный оптический зум, а большой фотосенсор позволяет делать портретные снимки в полный рост, а также крупные планы с эффектом сжатия перспективы.

Основная камера Pura 80 Ultra построена на базе 1-дюймового сенсора, в котором емкость максимального заполнения потенциальной ямы увеличена до 40 000 электронов, что в 7 раз больше, чем у Pura 70 Ultra. Динамический диапазон достигает 16 EV, что в 15 раз выше, чем у предшественника. В сочетании с технологией TCG-HDR, работающей в реальном времени, три сигнала высокой мощности независимо захватывают ультраяркие, светлые и темные детали, предотвращая пересветы и сохраняя детали в темных областях.





В модели Pura 80 Pro установлен дюймовый сенсор RYYB с 10-ступенчатой регулируемой диафрагмой, варьирующейся от f/1.6 до f/4.0. Это позволяет камере автоматически переключаться на более широкую диафрагму f/1.6 при съемке портретов в условиях низкой освещенности, например, в клубах или барах, чтобы захватить больше света. При групповых фотографиях в таких же условиях камера использует диафрагму f/4.0, что помогает передать глубину резкости и четко отобразить людей как на переднем, так и на заднем плане.

Смартфоны серии Huawei Pura 80 получили обновленный режим «Живые фото», который автоматически фиксирует 1,5 секунды до и после нажатия кнопки съемки. Это позволяет выбрать лучший момент, а затем с помощью ИИ в альбоме добавить эффект мультиэкспозиции (например, показать движение человека или мяча) или длинной выдержки (размыть фон, выделив главный объект на оживленной улице).





Камеры Huawei Pura 80 используют новые алгоритмы, которые обеспечивают четкость фотографий даже при сильном увеличении и в условиях слабого освещения, сохраняя естественные цвета. Также с помощью усовершенствованных фильтров и стилей Huawei XMAGE можно придать снимкам желаемый вид прямо во время съемки.

Кроме того, был улучшен экран. Оба смартфона оснащены 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2848×1276 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Высокая точность цветопередачи, поддержка HDR и частота ШИМ-затемнения 1440 Гц делают экраны комфортными для просмотра контента и повседневного использования при любом освещении.





Устройства также получили обновленную аудиосистему с двумя динамиками, обладающими самой большой в отрасли амплитудой 0,85 мм. Увеличенная в 10 раз звуковая камера передает больше деталей. В смартфонах появилась новая смарт-кнопка, которая позволяет настраивать доступ к камере, заметкам и другим функциям, а также включает в себя сканер отпечатков пальцев.

Серия Huawei Pura 80 использует ИИ-технологии для подавления шума во время телефонных разговоров, интеллектуально распознавая основного говорящего и уменьшая окружающие шумы и голоса. Алгоритмы ИИ также повышают точность и скорость распознавания отпечатков пальцев.

Смартфоны оснащены емким аккумулятором на 5170 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge мощностью до 100 Вт и беспроводную зарядку до 80 Вт.

Скоро новинки появятся в российских магазинах. Pura 80 Ultra будет стоить около 1 400 долларов (109 000 руб.) за версию 16/512 ГБ, а Pura 80 Pro — около 1 100 долларов (85 700 руб.) за версию 12/512 ГБ.