Redmi TV X 2026, впервые представленный вместе с серией K90 в октябре, получил расширение линейки. Изначально акцент делался на крупных моделях с мини-LED, однако теперь Xiaomi добавила более доступные варианты, рассчитанные на разные размеры гостиных и сохранившие общий дизайн и набор функций.

Новыми в серии стали модели на 55, 65 и 75 дюймов стоимостью 355 долларов, 425 долларов и 540 долларов. Они дополнили более ранние 98-дюймовую и 85-дюймовую версии, представленные ранее по цене 680 долларов и 1080 долларов. Так как 55-, 65- и 75-дюймовые варианты относятся к базовому уровню, количество зон локального затемнения здесь меньше — 308, 384 и 512 соответственно.

Redmi TV X (2026) предлагает пиковую яркость 1200 нит, динамическую контрастность 12 000 000:1 и вывод изображения в 4K со 144 Гц, а также поддержку VRR и e-sports режима с повышением частоты до 288 Гц. В серии предусмотрены HDR10+, охват цветового пространства DCI-P3 в 94 процента и заводская калибровка цветов.

Технологии Full Stack Color Engine и ИИ-управляемое затемнение улучшают контраст и детализацию в разных типах контента. Также Xiaomi добавила собственный движок улучшения изображения и систему защиты зрения Green Mountain для высокочастотного затемнения и уменьшения мерцания.

Для игр предусмотрены Dolby Vision Gaming, FreeSync Premium и отклик 4 мс. ТВ поддерживает управление умным домом, голосовые ассистенты на разных диалектах и режим многoэкранного спортивного просмотра, что делает модель удобной частью экосистемы Xiaomi.





Телевизоры работают на чипсете MediaTek MT9655 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. За работу отвечает платформа Hyper OS 3. Подключение включает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, два порта HDMI 2.1, USB 3.0 и другие необходимые интерфейсы.