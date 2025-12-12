Пока по сети ходят слухи о том, что Xiaomi готовится выйти на рынок трекеров, Apple параллельно работает над обновлённой версией AirTag. Первоначально гаджет планировали выпустить в этом году, однако релиз перенесли на первую половину 2026-го.

Обновлённый AirTag получит улучшенный процесс сопряжения, более точный Precision Finding и расширенный отчёт о состоянии батареи. Появится и новая функция под названием Improved Moving — вероятно, она позволит отслеживать точное местоположение метки даже при её движении. Кроме того, будет добавлен инструмент, повышающий точность работы в людных местах.

Пока неизвестно, какие из этих возможностей появятся на оригинальном AirTag через обновление ПО, и появятся ли вообще. Например, улучшенный Precision Finding, вероятно, будет зависеть от нового UWB-чипа, поэтому вряд ли станет доступен владельцам старой версии.

Apple также готовит обновление для HomePod mini, но речь идёт лишь о замене чипа: новая модель получит процессор S10 вместо S5, установленного в колонке 2020 года. Несмотря на обновление, поддержка Apple Intelligence этому устройству всё ещё не светит.