Ожидается, что iPhone 17e появится в продаже в первые месяцы 2026 года. Новый отчёт из Южной Кореи раскрывает дополнительные подробности о дисплее устройства. По данным источника, экран для модели будут выпускать BOE, Samsung Display и LG Display, причём основная часть заказов достанется компании BOE.

По характеристикам панель будет такой же, как LTPS OLED в текущем iPhone 16e, однако рамки вокруг экрана станут заметно тоньше. Apple якобы планирует поставить около 8 миллионов устройств iPhone 17e в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что смартфон получит фронтальную камеру на 18 МП — такую же, как в остальной линейке iPhone 17, представленной в сентябре. За работу устройства будет отвечать чип A19, а основная камера, по всей видимости, сохранит 48 МП, как у iPhone 16e.