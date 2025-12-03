Apple начала развёртывать свежую прошивку для одного из самых нишевых аксессуаров — внешнего аккумулятора MagSafe, предназначенного для iPhone Air.

Что известно об обновлении

Обновления ПО для аксессуаров выходят достаточно регулярно, например, для AirPods. Однако прошивки для таких устройств, как MagSafe Battery для iPhone Air, появляются значительно реже.

Как отметил Аарон Перрис в публикации на X, аксессуар получил новую версию прошивки.

Apple has released a firmware update for the iPhone Air MagSafe Battery



99.0 (8B25) up from 91.0 (8A351) pic.twitter.com/HMd3Ltlzbx — Aaron (@aaronp613) December 2, 2025

Какие именно изменения она приносит — не сообщается. Предполагается, что обновление может улучшать совместимость с iOS или самим iPhone Air.

Как устанавливается прошивка

Прошивки такого типа загружаются и устанавливаются автоматически в фоновом режиме во время использования аксессуара. Способы принудительной установки по-прежнему отсутствуют.





В прошлом месяце Apple также выпустила редкую партию обновлений для других периферийных устройств — в их числе Magic Keyboard с USB-C, Magic Trackpad и даже один из фирменных адаптеров питания.