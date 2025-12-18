Компания diHouse объявила о старте продаж двух новых аксессуаров Satechi для устройств экосистемы Apple — компактного адаптера OntheGo 7-в-1 и беспроводного цифрового блока клавиатуры Numpad.

diHouse представила партнёрам сразу две новинки бренда Satechi, ориентированные на пользователей техники Apple. В продажу поступили многопортовый адаптер Satechi OntheGo 7-в-1 и беспроводной цифровой блок клавиатуры Satechi Numpad. Оба устройства рассчитаны на мобильный формат работы и использование в дороге или гибридном рабочем сценарии.

Аксессуары разработаны с учётом особенностей экосистемы Apple и сочетают компактность, функциональность и фирменный минималистичный дизайн Satechi. Новинки ориентированы на активных пользователей, которым важно расширить возможности ноутбуков, планшетов и смартфонов без ущерба для удобства.

Адаптер Satechi OntheGo 7-в-1

Satechi OntheGo 7-в-1 (ST-POTG7C) — это компактный USB-C-хаб в цвете «чёрный космос», совмещающий функциональность док-станции и магнитное крепление MagSafe. Адаптер легко помещается в сумке или кармане и предназначен для работы в пути.

Корпус выполнен из тёмного металла с плавными линиями, характерными для дизайна Satechi. Кабель USB-C оснащён оплёткой и может аккуратно наматываться вокруг корпуса, что упрощает транспортировку. Набор портов включает HDMI с поддержкой 4K при 60 Гц, два USB-A, слоты для карт SD и microSD, Gigabit Ethernet и USB-C Power Delivery мощностью до 100 Вт. Это позволяет подключать внешний монитор, переносить данные с камер, использовать периферию и одновременно заряжать ноутбук.





Адаптер крепится к iPhone с помощью MagSafe, а для устройств без магнитного крепления в комплект входит клейкое кольцо 3M. Модель совместима с iPhone 15, 16 и 17 Pro, iPad и Mac, а также с устройствами на Windows, Android и ChromeOS, что делает её универсальным решением для поездок, гибридной работы и мобильного создания контента.

Беспроводной цифровой блок Satechi Numpad

Вторая новинка — беспроводной цифровой блок клавиатуры Satechi Numpad в цвете «серый космос». Устройство предназначено для расширения рабочих возможностей и предлагает полноценную цифровую раскладку, которая отсутствует на многих компактных клавиатурах.

Satechi Numpad органично дополняет современные устройства Apple, включая MacBook Pro M4 и iMac M4. Мини-клавиатура рассчитана на пользователей, которым важен быстрый и точный ввод чисел, а также аккуратная организация рабочего пространства. Компактный формат позволяет использовать Numpad как в стационарном офисе, так и при работе вне дома.