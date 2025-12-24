Компания Caviar, известная своими экстравагантными кастомными гаджетами, анонсировала концептуальный праздничный набор под названием Billionaire’s Surprise. Это лимитированное коллекционное издание ориентировано на состоятельных покупателей и сочетает в себе премиальный бельгийский шоколад и персонализированный золотой смартфон, чаще всего iPhone. Стартовая цена набора составляет 12 тысяч долларов.

Центральным элементом набора стало большое шоколадное яйцо ручной работы, изготовленное с использованием цельных орехов фундук сорта требизонд и покрытое съедобной золотой глазурью. Внутри яйца скрывается ключ из чистого золота, который открывает отдельный футляр с эксклюзивным смартфоном Caviar из коллекции Gold.

По словам компании, концепция Billionaire’s Surprise построена вокруг ожидания и эффекта неожиданности. Получатель сначала разбивает шоколадное яйцо, не зная, какая именно модель смартфона находится внутри. Caviar позиционирует этот процесс как особый люксовый ритуал, где важны эмоции, интрига и момент раскрытия, а не только сам продукт.

В каждый набор входят шоколадное яйцо, коробка с золотым ключом, кастомный золотой смартфон и фирменная упаковка Caviar в тёмно-синем цвете. Внешняя коробка выполнена из тяжёлых материалов с выраженной текстурой, подчёркивающей эксклюзивность. Модель смартфона выбирается заранее, но остаётся скрытой до момента распаковки.

Caviar отмечает, что шоколадные яйца не производятся массово — всего будет выпущено лишь три экземпляра на весь мир. Хотя бренд и раньше выпускал позолоченные устройства и модифицированные iPhone, это первый случай, когда он объединил гастрономию и технологии в одном подарочном наборе.





Цена в 12 тысяч долларов включает весь комплект и сам «опыт», однако итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от выбранной модели смартфона. Компания позиционирует Billionaire’s Surprise как праздничный подарок для коллекционеров и людей, ценящих тщательно продуманные и предельно роскошные впечатления.