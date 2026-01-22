Компания Caviar анонсировала Aladdin — кастомный концепт-робот, который переосмысливает гуманоидную платформу Unitree G1 в формате премиального коллекционного изделия. Проект сочетает инженерную основу современного робота с роскошным внешним оформлением, вдохновлённым арабской культурой и исламским искусством, создавая необычное объединение робототехники и ремесленного мастерства.

Aladdin не предназначен для массового рынка. Caviar позиционирует его как изделие исключительно под индивидуальный заказ. Каждый экземпляр будет изготавливаться с ручной отделкой, включая золотые акценты и инкрустацию драгоценными камнями. В дизайне используются отсылки к традиционной восточной одежде, такой как чапан и кафтан: формы корпуса выполнены с мягкими изгибами и декоративными элементами, напоминающими церемониальные одеяния, которые могли носить представители арабской знати в прошлом.

По словам компании, Aladdin можно назвать первым в мире люксовым гуманоидным роботом. Он построен на платформе Unitree G1, которая предлагает 23 степени свободы, динамическую стабилизацию, продвинутые приводы и рост около 130 см при весе примерно 35 кг. Эти характеристики позволяют роботу ходить, жестикулировать и двигаться более естественно. Caviar сохраняет «техническое ядро» Unitree G1, но полностью переоформляет внешний облик, подчёркивая культурное наследие и символическую эстетику.

Caviar описывает проект как современную интерпретацию мифа об Аладдине из «Тысячи и одной ночи». Здесь вместо джинна, появляющегося из лампы, основная идея заключается в том, что искусственный интеллект оживляет машину. Робот должен ассоциироваться с героем цифровой эпохи — тем, кто черпает силу не из магии, а из интеллекта и технологического превосходства.

Особый акцент сделан на персонализации. Покупатели участвуют в создании внешнего облика, выбирая декоративные мотивы и символические элементы, после чего дизайнеры и инженеры Caviar превращают эти идеи в готовый уникальный экземпляр. Таким образом каждый робот Aladdin будет фактически единичным произведением.





Проект Aladdin расширяет портфель Caviar за пределы роскошной электроники и выводит бренд в сферу художественной робототехники. Компания позиционирует его как концептуальное высказывание о будущем премиальных технологий и о том, какую роль культура может играть в формировании эстетики машин.

Стоимость и сроки производства Caviar не раскрывает — эти детали предоставляются по запросу.