Spotify начинает развёртывать свой ежегодный итог года — Wrapped 2025. В этот раз сервис добавил новую функцию «Party», которая позволяет сравнить свои музыкальные вкусы с друзьями.

С сегодняшнего дня Wrapped 2025 доступен в приложении Spotify. Итоги года возвращаются в привычном формате, показывая ваших топ-артистов, треки, жанры и другую статистику. В этом году оформление выполнено в стиле бумажной эстетики, а сам отчёт стал более персональным — появились такие элементы, как «Listening Age» и «Wrapped Club», которые присваиваются пользователю на основе его привычек прослушивания.

Spotify отмечает, что Wrapped 2025 стал «более динамичным, личным и неповторимо вашим». Теперь он не только напоминает о музыке, которая сопровождала вас весь год, но и помогает лучше понять своё музыкальное настроение.

Одним из главных новшеств стали музыкальные клубы Wrapped Clubs. Они представляют собой особые категории, отражающие эмоциональный характер вашей музыкальной активности — настроение, жанры и ключевые музыкальные элементы, которые чаще всего появлялись в ваших прослушиваниях. Каждый клуб формирует своё сообщество, а его участники получают уникальные роли — от лидера и трендсеттера до коллекционера и куратора.

Среди клубов Wrapped 2025: Cloud State Society, Grit Collective, Club Serotonin, Full Charge Crew, Cosmic Stereo Club и Soft Hearts Club. Каждый из них имеет набор ролей, таких как Leader, Scout, Archivist, Curator, Collector, Recruiter, Loyalist, Supporter, Broadcaster и Specialist.





Ещё одна новая функция — Wrapped Party. Она позволяет создать группу из максимум 10 человек для получения общих итогов, включая показатели вроде «самый редкий трек» и «больше всего минут прослушивания».

Получить доступ к Wrapped 2025 можно через баннеры в приложении или через отдельную кнопку «Wrapped» среди верхних фильтров.