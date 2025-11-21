Spotify представила новую функцию, которую сторонние сервисы предлагали уже много лет. Теперь пользователи могут перенести свои плейлисты из конкурирующих музыкальных платформ прямо в Spotify — и работает это в партнёрстве со сторонним сервисом TuneMyMusic.

TuneMyMusic давно обеспечивает перенос плейлистов между различными стриминговыми сервисами, а теперь частично встроен в Spotify. Однако интеграция работает только в одном направлении — для импорта плейлистов в Spotify, а не из него.

Чтобы перенести свои подборки, нужно открыть раздел «Ваша медиатека» в мобильном приложении Spotify, пролистать вниз и выбрать пункт «Импортировать вашу музыку». После этого приложение предложит подключиться к TuneMyMusic. Затем остаётся выбрать сервис, где находятся нужные плейлисты, отметить те, которые хочется перенести, и дождаться завершения переноса. Ограничений по количеству плейлистов или числу треков в них нет.

Функция «постепенно разворачивается по всему миру» в течение ближайших дней. Если у вас она пока не появилась, нужно просто подождать — она станет доступна позже.