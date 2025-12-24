Spotify заявила о блокировке аккаунтов и усилении защиты после того, как теневой сайт Anna’s Archive сообщил о масштабном сборе метаданных и аудиофайлов из музыкальной библиотеки сервиса.

Spotify объявила, что прекращает доступ и принимает меры против сайта Anna’s Archive, который заявил о масштабном скрапинге данных из музыкального каталога стримингового сервиса. По словам компании, часть пользовательских аккаунтов была отключена, а дополнительные защитные механизмы уже внедрены.

20 декабря Anna’s Archive опубликовал запись в блоге, в которой сообщил о распространении около 300 терабайт данных, якобы собранных с платформы Spotify. В заявлении утверждается, что речь идёт о метаданных и аудиофайлах, связанных с 256 миллионами музыкальных треков. На данный момент сайт выложил 86 миллионов музыкальных файлов, которые, по его утверждению, охватывают примерно 99,6% всех прослушиваний на платформе. Авторы публикации назвали свои действия «проектом по сохранению» и заявили, что в будущем рассматривают возможность скачивания отдельных файлов. Также в посте содержался призыв к пожертвованиям.

Spotify в ответ сообщила, что начала расследование ещё до публикации и уже приняла меры. Представитель компании заявил, что Spotify выявила и отключила пользовательские аккаунты, причастные к незаконному скрапингу данных. Кроме того, сервис внедрил новые защитные механизмы против атак, связанных с нарушением авторских прав, и продолжает мониторинг подозрительной активности.

В компании подчеркнули, что с момента своего основания выступают на стороне музыкальных исполнителей и правообладателей и намерены и дальше защищать их интересы. По словам представителя Spotify, сервис активно сотрудничает с партнёрами по индустрии для предотвращения пиратства и защиты прав создателей контента.





В своём блоге Anna’s Archive заявляет, что текущая публикация данных — лишь первый этап. В дальнейшем сайт планирует продолжить выкладку музыкальных файлов в порядке их популярности на Spotify, а также опубликовать дополнительные метаданные, обложки альбомов и специальные файлы, которые, по утверждению авторов, позволят восстановить оригинальную структуру файлов Spotify. В публикации подчёркивается, что эта база данных якобы является крупнейшим публично доступным архивом музыкальных метаданных.