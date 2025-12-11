Spotify запустила бета-функцию Prompted Playlists, которая позволяет пользователям формировать плейлисты через текстовые запросы. Новый инструмент стартовал в Новой Зеландии и предлагает задать как подробное, так и минимальное описание желаемой музыки, после чего ИИ составит подборку с учётом указаний и истории прослушиваний.

Как работает Prompted Playlists

В отличие от автоматической Discover Weekly, новая функция позволяет детально влиять на подбор треков. Пользователь может указать настроение, жанр, тему, эпоху или любые другие параметры — алгоритм сформирует плейлист по этим вводным. Дополнительно доступна возможность регулярного обновления подборки по тому же запросу, что фактически превращает функцию в «персонализируемый» Discover Weekly.

Ранее Spotify добавила возможность задавать приоритет жанров в Discover Weekly, но широкого управляемого алгоритма у пользователей не было.

Часть более крупного курса на персонализацию

Prompted Playlists продолжает развитие сервисов ИИ внутри Spotify. Весной обновление получил AI DJ — теперь пользователи могут давать ему голосовые команды. В отрасли похожие шаги предпринимают и другие платформы: Instagram* недавно позволил пользователям указывать алгоритму свои предпочтения напрямую.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



