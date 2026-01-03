Серия Oppo Reno15 вышла на глобальный рынок с моделями Reno15 Pro Max, Reno15 Pro и Reno15, которые являются переименованными версиями уже существующих устройств. Однако вместе с ними компания также представила полностью новую модель — Reno15 F 5G.

Oppo Reno15 F оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 1, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR4X объёмом до 12 ГБ и встроенным накопителем UFS 3.1 до 512 ГБ. Кроме того, смартфон поддерживает расширение памяти с помощью карты памяти.

Устройство получило 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Экран защищён стеклом AGC Dragontrail-Star D+.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором с двухосевой оптической стабилизацией изображения и автофокусом. Дополняют систему 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный макромодуль. Спереди установлен 50-мегапиксельный фронтальный сенсор с поддержкой автофокуса.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 7 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Среди других характеристик — сканер отпечатков пальцев под экраном, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, GPS и NFC. В качестве операционной системы используется ColorOS 16.





Корпус Reno15 F выполнен с алюминиевой рамкой и стеклянной задней панелью, а также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP69.

Новинка будет доступна в цветах Afterglow Pink, Aurora Blue и Twilight Blue. Информация о цене и сроках начала продаж пока не раскрыта.