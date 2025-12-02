YouTube запустил собственный формат итогов года — Recap, позволяющий пользователям посмотреть обзор своих привычек просмотра за 2025 год.

Как работает YouTube Recap

Функция собирает ключевые моменты активности и оформляет их в виде ролика, разделённого на тематические блоки. Среди них — Personality Type, а для пользователей из США также раздел Your YouTube Award.

Решение отличается от существующего YouTube Music Recap. Однако если пользователь провёл не менее 10 часов за прослушиванием музыки на платформе, ему станет доступен и музыкальный итог года. По данным компании, Recap смогут увидеть все категории пользователей, за исключением детей и аккаунтов с родительским контролем.

Запуск функции совпадает с ежегодными итогами от других сервисов — в частности, на этой неделе ожидается выход Spotify Wrapped.

Как открыть свой Recap

YouTube предлагает два способа получения итогов года:





открыть приложение YouTube, перейти во вкладку You и нажать баннер Recap;

зайти на страницу youtube.com/recap

Функция уже начала разворачиваться среди пользователей.