Одно из наиболее масштабных событий в мире телевизионных трансляций готовится к радикальной трансформации. Американская киноакадемия объявила о беспрецедентном решении: начиная с 2029 года, легендарная церемония вручения наград переходит на платформу YouTube, завершая более чем полувековую эпоху традиционного телевещания. Соглашение предусматривает эксклюзивные права на глобальную трансляцию до 2033 года включительно, причём показ будет полностью бесплатным для зрителей по всему миру.

Согласно официальному заявлению Академии кинематографических искусств и наук, телеканал ABC сохранит за собой право транслировать церемонию до 2028 года. Символично, что финальная трансляция на традиционном телевидении совпадёт со столетним юбилеем премии — сотой церемонией «Оскара». После этого исторического рубежа эстафету подхватит видеохостинг-гигант, принадлежащий корпорации Google.

Новая эра доступности кинопремии

Партнёрство с YouTube открывает беспрецедентные возможности для глобальной аудитории. Платформа предоставит не только прямую трансляцию главного вечера, но и круглогодичный контент, связанный с премией. Зрители получат доступ к церемониям вручения Governors Awards, объявлениям номинантов, прямым эфирам с красных дорожек и множеству других мероприятий, ранее недоступных широкой публике.

Особое внимание уделяется международной аудитории: трансляции будут сопровождаться многоязычными аудиодорожками и субтитрами, что существенно расширит охват зрителей за пределами англоговорящих стран. Подписчики сервиса YouTube TV также получат полный доступ ко всему контенту без дополнительной платы.

Хотя финансовые условия сделки не разглашаются, представители индустрии называют её одним из наиболее значимых соглашений в истории стриминговых платформ. Учитывая, что месячная аудитория YouTube составляет порядка двух миллиардов пользователей, потенциальный охват церемонии многократно превысит показатели традиционного телевещания.





Стратегический поворот Академии

Генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Линетт Хауэлл Тейлор подчеркнули, что переход на цифровую платформу соответствует глобальным амбициям организации. По их словам, это решение позволит достичь максимально широкой аудитории, одновременно поддерживая кинематографистов и членов Академии по всему миру.

«Это не просто смена вещателя, это переосмысление того, как мы взаимодействуем с аудиторией в XXI веке», — отмечают руководители Академии. Они указывают на необходимость адаптации к изменившимся медиапредпочтениям зрителей, особенно молодого поколения, которое предпочитает цифровые платформы традиционному телевидению.

Первый полный переход среди крупнейших премий

Решение Академии становится первым случаем полного ухода крупной церемонии награждения с традиционного телевидения. Хотя другие престижные премии — Grammy, Emmy и Tony Awards — экспериментировали со стриминговыми партнёрствами, ни одна из них не решилась на полный отказ от телевещания.

Этот шаг помещает одно из наиболее рейтинговых несортивных телевизионных событий под контроль технологического гиганта Google. Глава YouTube Нил Мохан назвал «Оскар» культурным институтом и выразил уверенность, что партнёрство позволит познакомить новое поколение зрителей с празднованием кинематографического искусства, сохраняя при этом наследие и престиж церемонии.

Завершение телевизионной эпохи ABC

Телеканал ABC, входящий в медиаимперию The Walt Disney Company, транслировал церемонию «Оскар» с 1961 года, лишь с короткими перерывами. За шесть с половиной десятилетий сотрудничества канал стал практически синонимом премии для американских зрителей. В официальном заявлении представители ABC выразили благодарность за долгосрочное партнёрство и пожелали Академии успехов в новом начинании.

Канал подчеркнул, что с нетерпением ожидает финальных трёх трансляций, кульминацией которых станет историческая сотая церемония. Это событие обещает стать символическим прощанием с эпохой классического телевещания премии.

Вызовы и перспективы цифровой трансформации

Несмотря на общеиндустриальную озабоченность снижением телевизионных рейтингов, церемония 2025 года собрала 19,7 миллиона зрителей на ABC — показатель, немного превышающий результаты предыдущего года. Эти цифры демонстрируют, что «Оскар» сохраняет актуальность даже в условиях фрагментированного медиаландшафта.

Переход на YouTube открывает новые возможности для монетизации и взаимодействия с аудиторией. Платформа предлагает интерактивные функции, возможности для прямого общения зрителей, интеграцию социальных медиа и аналитику в реальном времени — инструменты, недоступные в традиционном телевещании.

Однако решение не лишено рисков. Критики указывают на потенциальную потерю престижности события при переходе на платформу, ассоциирующуюся прежде всего с пользовательским контентом. Кроме того, возникают вопросы о том, как будет работать рекламная модель и сможет ли цифровая трансляция сохранить ощущение эксклюзивности и торжественности, традиционно связанные с церемонией.

Влияние на индустрию развлечений

Решение Академии может стать поворотным моментом для всей индустрии развлечений. Аналитики предполагают, что другие крупные церемонии награждения последуют этому примеру, особенно если эксперимент «Оскара» окажется успешным с точки зрения охвата аудитории и коммерческих результатов.

Сделка также подчёркивает растущее влияние технологических компаний в традиционно консервативной индустрии кинопроизводства и телевещания. YouTube присоединяется к таким платформам, как Netflix, Amazon Prime Video и Apple TV+, которые уже изменили ландшафт производства и дистрибуции контента.

Для киноиндустрии это означает признание того, что будущее находится в цифровом пространстве. Молодая аудитория, которая практически не смотрит традиционное телевидение, станет приоритетной целевой группой, а формат трансляции может претерпеть значительные изменения, включая более интерактивные элементы и интеграцию с социальными сетями.

Переход «Оскара» на YouTube в 2029 году — это не просто смена транслятора, а символ фундаментального сдвига в том, как мы потребляем и воспринимаем культурные события в цифровую эпоху. Ближайшие годы покажут, станет ли этот шаг началом новой золотой эры для старейшей кинопремии или потребует дальнейшей адаптации к стремительно меняющемуся медиаландшафту.