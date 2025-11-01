Прошедшие десять месяцев стали, пожалуй, одним из самых неловких периодов для крупнейших технологических компаний. Apple, NVIDIA, Microsoft, Amazon и, конечно, Google — все они оказались в позиции, где вынуждены искать компромисс с правительством, с которым ранее часто конфликтовали. 2025 год стал временем не противостояния, а уступок, и теперь, похоже, многие компании готовы «поцеловать кольцо», чтобы сохранить спокойствие и стабильность бизнеса.

Несколько недель назад YouTube стал очередным примером подобного разворота, когда платформа фактически отменила часть своих прежних решений о блокировке аккаунтов, распространявших ложь, ненависть и дезинформацию. Теперь некоторым из них снова открыт доступ. Намёк на это появился ещё в конце сентября, когда юридический отдел Alphabet направил письмо в Комитет Палаты представителей по судебным вопросам, где заявил, что политика модерации YouTube в период пандемии COVID-19 якобы была продиктована давлением со стороны администрации Байдена.

Однако теперь член Комитета, конгрессмен Джейми Раскин, направил YouTube новое письмо, в котором указывает на противоречие между этим заявлением и свидетельствами множества руководителей компании. По его словам, несколько вице-президентов и других топ-менеджеров YouTube заявили под присягой, что не получали никакого давления со стороны Белого дома и разрабатывали политику модерации исключительно внутри компании (по данным Wired).

Раскин не стал подбирать выражений, обратившись к генеральному директору YouTube Нилу Мохану с прямым вопросом: «Что именно администрация обещала вашей компании и чем угрожала?» Далее конгрессмен цитирует многочисленные свидетельства сотрудников YouTube, которые противоречат сентябрьскому письму Alphabet, и задаётся резонным вопросом: «Вы утверждаете, что все эти свидетели солгали или ввели Комитет в заблуждение? Или, возможно, вы направили несогласованное письмо, чтобы угодить Дональду Трампу и его окружению?»

В своём письме Раскин также требует предоставить документы, касающиеся политики модерации контента и коммуникации с представителями правительства, а также уточнить, какие именно показания сотрудников компания теперь считает неверными. В завершение он приглашает Нила Мохана лично выступить перед Комитетом в следующем месяце.





Google пока никак не прокомментировала ситуацию. Представители СМИ направили запрос компании и ожидают ответа.