В прошлом месяце компания Alphabet сообщила Комитету по судебным делам Палаты представителей США, что позволит некоторым авторам, заблокированным на YouTube за распространение дезинформации о COVID-19 и выборах, вернуться на платформу. Теперь компания раскрыла, как именно будет проходить этот процесс, хотя пока неясно, кто именно сможет воспользоваться этой возможностью.

YouTube заявил, что начиная с сегодняшнего дня предоставит «некоторым ранее заблокированным авторам» возможность подать запрос на создание нового канала. В компании называют это шагом в сторону предоставления «второго шанса» создателям контента. При этом в объявлении не упоминаются конкретно правила, касающиеся COVID-19 или выборов, хотя именно они ранее вызывали недовольство республиканцев из Конгресса. Вместо этого YouTube описывает запуск как «пилотную программу» для «отобранных авторов». Как именно будет определяться, кто подпадает под эту категорию, компания не уточняет.

Прошлым летом, вскоре после публикации письма Alphabet, ультраправые комментаторы Ник Фуэнтес и Алекс Джонс — оба были заблокированы задолго до пандемии — попытались вновь зарегистрироваться на YouTube, но их каналы были быстро удалены.

«Наша цель — постепенно расширять участие в программе для авторов, соответствующих требованиям. Мы просим проявить терпение, поскольку нам нужно тщательно рассматривать заявки и корректировать процесс по мере накопления опыта», — говорится в заявлении компании. YouTube также отметил, что не все типы блокировок будут подпадать под возможность восстановления. Среди факторов, которые будут учитываться, названы «тяжесть или систематичность нарушений правил сообщества и условий использования, а также то, наносили ли действия автора вред сообществу YouTube или могут ли продолжать наносить его». Пользователи, заблокированные за нарушение авторских прав, участвовать в программе не смогут.

Важно отметить, что YouTube не возвращает авторам доступ к их старым каналам и подписчикам. Те, кому разрешат вернуться, смогут создать только совершенно новый канал — фактически начиная всё с нуля.



