BYD официально представила свой самый экстремальный автомобиль — Yangwang U9 Xtreme. Это лимитированная трековая версия, созданная на пределе инженерных возможностей компании. Всего будет выпущено лишь 30 экземпляров, и каждый из них демонстрирует максимальный уровень технологий BYD, упакованных почти в 3 000 лошадиных сил.

Мощность U9 Xtreme поражает: суммарная отдача силовой установки составляет 2 220 кВт, что эквивалентно 2 977 л.с. Такой потенциал позволил электрокару разогнаться до подтверждённых 496,22 км/ч — почти половины скорости звука. Не менее впечатляющим является и время круга на Нюрбургринг Нордшляйфе: 6 минут 59,157 секунды. Это автоматически делает U9 одним из самых быстрых автомобилей, когда-либо проезжавших легендарную трассу.

В основе машины лежит система полного привода e⁴ с четырьмя электромоторами, обеспечивающими точное и мгновенное распределение крутящего момента между всеми колёсами. Архитектура работает на сверхвысоковольтной платформе 1 200 В. В итоге мощность на тонну массы достигает ошеломляющих 1 217 л.с.

Для стабилизации на высоких скоростях используется активная подвеска DiSus-X. Она оснащена внешней двухклапанной системой, которая раздельно контролирует ходы сжатия и отбоя, позволяя мгновенно изменять высоту и жёсткость подвески на каждом колесе.

Все элементы внешнего вида автомобиля подчинены аэродинамике. Передняя часть включает двойной сквозной капот и массивный карбоновый спойлер с опущенными торцевыми пластинами. По бокам — расширенные крылья и выразительная линия, переходящая к задней части. Сзади — многослойная «чешуйчатая» конструкция над стеклом, большой карбоновый антикрыло на ножках и двухъярусный диффузор.





U9 комплектуется 20-дюймовыми дисками и полусликами GitiSport e·GTR2 PRO, разработанными совместно с Giti. Эти шины рассчитаны на скорости до 500 км/ч и имеют размер 325/35 ZR20. Тормоза — титановая скоба и модернизированная карбон-керамическая система с увеличенной площадью теплоотвода.

Источник энергии — новая трековая батарея Blade Battery специальной конструкции. Она получила оптимизированные ячейки, снижённое внутреннее сопротивление и двухслойную систему охлаждения. Батарея способна выдавать разряд 30C, что означает почти мгновенную отдачу огромного количества энергии.

Yangwang U9 Xtreme — вершина линейки U9 и яркая демонстрация того, насколько стремительно развивается электротранспорт. С ограниченным тиражом в 30 автомобилей этот гиперкар подтверждает: эра электромобилей мощностью 3 000 лошадиных сил уже наступила.