Мировой переход на электротягу ускоряется, а конкуренция в сегменте электромобилей становится напряжённее, чем когда-либо. Новые данные показывают, что глобальные продажи новых энергетических транспортных средств (NEV), куда входят электромобили и подключаемые гибриды, достигли 5,39 млн единиц в третьем квартале этого года. Это рост на впечатляющие 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами гонки по-прежнему остаются два гиганта: китайская BYD и американская Tesla.

В категории чистых электромобилей (BEV) BYD удерживает лидерство, хотя и с небольшим отрывом. Компания заняла 15,4% мирового рынка, сохранив за собой первое место. За квартал она продала 582 522 электромобиля — рост на 31,37% в годовом выражении, но при этом снижение на 4,03% относительно предыдущего квартала.

Tesla идёт сразу следом, демонстрируя заметное ускорение. Компания заняла 13,4% глобального рынка и прибавила 29,41% продаж по сравнению с предыдущим трёхмесячным периодом. Всего за третий квартал Tesla поставила 497 099 электромобилей. Успех обеспечили две ключевые причины: активный спрос в США перед окончанием действия субсидий и восстановление роста продаж в Китае.

Но под двумя лидерами разворачивается ещё более интересная борьба. Быстро растущие бренды постепенно отбирают долю у крупных игроков. Geely получила 6% рынка BEV, а Leapmotor — 4,1%, обогнав XPeng с его 3,1%. В гонку активно включаются и технологические компании: Xiaomi уже заняла 2,9% рынка и поднялась на восьмое место. При этом традиционные автопроизводители буксуют: Volkswagen опустился на седьмую позицию из-за падения продаж в Китае, несмотря на хороший спрос в Европе и США. Продажи электромобилей BMW также снижаются, что создаёт давление на годовые планы производителя.

Схожая картина наблюдается и в сегменте подключаемых гибридов (PHEV). BYD здесь тоже сохраняет лидерство с долей 27,9%. Однако рынок становится всё более конкурентным. Несмотря на небольшое улучшение по сравнению с прошлым кварталом (рост 0,56%), продажи BYD — 523 069 PHEV — оказались на 23,73% ниже, чем год назад.





Aito заняла второе место, а Chery вырвалась на третью позицию, достигнув доли 6,6% благодаря стремительному росту. Geely поднялась на четвёртое место. Это крайне неприятные новости для Li Auto, ранее занимавшей вторую строчку. Компания поставила лишь 93 211 машин — падение на 39,01% в годовом выражении, что уменьшило её долю на фоне усиления конкурентов и выхода новых моделей EREV, например XPeng X9 PowerX.

Несмотря на локальные сложности, глобальный рынок электромобилей продолжит расти. Аналитики прогнозируют, что продажи NEV достигнут 20,43 млн единиц в 2025 году — прирост на 25% по сравнению с текущим годом. В 2026-м ожидается рост до 22,8 млн. Изменения в государственных программах поддержки — окончание субсидий в США и корректировки в Китае — могут вызвать временные колебания, но мировой переход на электротягу продолжит стимулировать рынок и выводить его на новые рекорды.