Если вам кажется, что Honor в последнее время придерживается чёткой схемы в выпуске бюджетных моделей, вы не ошибаетесь. Линейки X7 и X8 пополняются устройствами с буквенными индексами, и серия X8 — не исключение. После оригинального Honor X8 в 2022 году компания последовательно представила X8a, X8b и X8c.

Теперь к ним присоединяется Honor X8d, который тихо появился на сайте одного из ритейлеров в Кыргызстане. Несмотря на скромную «премьеру», информации достаточно, чтобы понять, что предлагает устройство.

Honor X8d оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 × 2392. За производительность отвечает чипсет Snapdragon 6s 4G Gen 2 — и да, именно так он и называется. Его полноценный дебют ожидается на следующей неделе.

Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. В списке нет других вариантов, поэтому пока неясно, появится ли расширение памяти или дополнительные модификации.

Одной из сильных сторон X8d стала батарея на 7 000 мА·ч — больше, чем обычно встречается в этом сегменте. Быстрая проводная зарядка — 45 Вт. Устройство также имеет рейтинг IP65, обеспечивающий защиту от пыли и брызг.





Основная камера — 108 Мп, дополненная вторым 5-мегапиксельным модулем. Фронтальная камера — 16 Мп. Габариты смартфона составляют 162,9 × 76,3 × 7,5 мм при весе 188 г.

По части ПО ожидается Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10. Цветовая гамма включает чёрный, голубой и серебристый варианты.

Honor ещё не делала официального анонса, поэтому стоимость и сроки выхода остаются неизвестными. Однако появление на сайте ритейлера намекает на скорый релиз.