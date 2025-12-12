Компания HONOR представила флагманский смартфон Magic 8 Pro в Объединённых Арабских Эмиратах. Новинка, которая уже дебютировала на глобальном рынке в октябре, теперь доступна для покупателей в Дубае, подчеркнув свою ориентацию на обработку изображений с помощью искусственного интеллекта, долгую автономную работу, высокую производительность и современные технологии связи.

Основные особенности модели включают в себя мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, обеспечивающий скорость и контроль температуры. Смартфон оснащён аккумулятором на 7100 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой на 80 Вт. В диапазоне сетей поддерживаются 5.5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и другие современные стандарты связи.

Ключевая особенность — фотосистема с 200 МП основным сенсором, оснащённым искусственным интеллектом для съёмки в условиях слабого освещения и на больших расстояниях. Кроме того, имеется телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом и возможностью цифрового увеличения до 100 раз, а фронтальная камера — 50 МП, позволяющая снимать в формате 4K при 60 кадрах в секунду.

Дисплей — это 6,71-дюймовый OLED с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 1800 нит, защищённый стеклом Rhino Glass. Модель оборудована ультразвуковым сканером отпечатков, поддержкой водо- и пылезащиты по стандартам IP68 и IP69, а также качественными стереодинамиками и инфракрасным портом.

Начало продаж в Объединённых Арабских Эмиратах запланировано на 11 декабря. В продаже доступны три варианта цвета — Sunrise Gold, Sky Cyan и Black. Цена за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составляет примерно 1089 долларов, а более мощная комплектация с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ — около 1279 долларов. В рамках предзаказа покупатели получат в подарок часы HONOR Watch5 Ultra и ряд других привилегий.



