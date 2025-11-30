Honor, похоже, готовит ещё один доступный смартфон для своей линейки Play. Новая модель — вероятнее всего Honor Play 60A — появилась в базе данных китайской платформы Telecom Equipment Terminal Network, благодаря чему стали известны первые подробности до официального анонса.

Согласно опубликованной информации, устройство с номером модели NLA-AN00 имеет габариты 167 × 77 × 7,89 мм и весит всего 186 граммов. Это делает его тоньше и легче, чем текущий Honor Play 60, который имеет толщину 8,4 мм и вес 197 граммов.

На фронтальной панели установлен 6,75-дюймовый дисплей с разрешением 720 × 1600 пикселей. Внутри располагается неназванный восьмиядерный процессор с частотой 2,2 ГГц и поддержкой 5G. Однако есть и компромисс: ёмкость батареи составляет 5130 мА·ч, что меньше, чем у Honor Play 60 с его аккумулятором на 6000 мА·ч.

Камеры также соответствуют бюджетному уровню: основной модуль на 13 Мп и фронтальная камера на 5 Мп.

Для сравнения, вышедший в апреле Honor Play 60 получил чип MediaTek Dimensity 6300 и 6,61-дюймовый LCD-экран с частотой обновления до 120 Гц. Цена начиналась от 1199 юаней за версию 6/128 ГБ, а для покупателей было доступно три цветовых варианта: Midnight Black, Jade Dragon Snow и Dawn Green.





Судя по информации из базы, Play 60A станет тоньше, чуть легче и получит немного больший экран. Данные о частоте обновления, конфигурациях памяти и скорости зарядки пока не раскрыты. Однако общий подход остаётся прежним: большой дисплей, хорошая автономность и производительность «на каждый день» при доступной цене.

Honor пока не объявила дату презентации Play 60A, но учитывая уже пройденную сертификацию, официальный анонс, вероятно, состоится в ближайшее время.