KTC вывела на рынок новый монитор M27U6 — 27-дюймовую модель с подсветкой QD-Mini LED и поддержкой как высокодетализированного 4K, так и высокочастотного игрового режима. В период предзаказа устройство стоит 1499 юаней (около 212 долларов).

Монитор оснащён панелью Fast IPS с разрешением 3840×2160 и поддерживает два режима работы: 4K при 72 Гц или 1080p при 144 Гц. Такой подход позволяет использовать дисплей и для профессиональных задач, и для динамичных игр. IPS-матрица обеспечивает широкие углы обзора (178 градусов) и стабильную цветопередачу.

Подсветка QD-Mini LED включает 1152 зоны локального затемнения — по одному светодиоду на каждую зону. Это значительно повышает контроль яркости и контрастность. Монитор поддерживает HDR1000 с пиковыми 1000 нит в HDR-режиме, а в SDR яркость составляет 400 нит.

KTC заявляет о профессиональной заводской калибровке: покрытие 98% DCI-P3, 99% sRGB и цветовая точность ΔE<2. Объём цветового пространства достигает 148%, а глубина цвета — 1,07 млрд оттенков благодаря схеме 8-бит + Hi-FRC.

Для игр предусмотрено время отклика 2 мс GTG и 1 мс MPRT, адаптивная синхронизация и динамический overdrive с пятью уровнями настройки. Также есть функция улучшения тёмных участков, повышающая видимость в тенях без пересветов.





Монитор получил полный набор эргономических регулировок: изменение высоты, наклона, поворот, портретный режим, а также крепление VESA 100×100 мм. Управление OSD выполняется через пятипозиционный джойстик, а также через фирменное ПО MCC.

Порты подключения включают DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, USB 2.0, разъём для наушников 3,5 мм и стандартный вход питания.