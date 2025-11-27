AOC расширяет линейку игровых мониторов с высокой частотой обновления ещё одной 27-дюймовой QHD-моделью — и в этот раз ставка сделана на максимальную скорость. Новый Q27G4SP дополняет уже доступный Q27G4SMN, предлагая пользователям выбор между разными типами панелей при схожем дизайне и функциональности.

Оба монитора выглядят почти одинаково, используют одну и ту же подставку и имеют идентичный набор портов. Но именно тип матрицы определяет их различия. Q27G4SMN оснащён панелью Fast VA с подсветкой Mini LED и 1 152 зонами локального затемнения, обеспечивающей высокий уровень контрастности. Q27G4SP, напротив, использует Fast IPS и повышает частоту обновления до 320 Гц, что немного, но заметно опережает 300 Гц у версии SMN.

Переход на IPS традиционно несёт свои плюсы и минусы. Пользователь теряет глубокий чёрный цвет и эффектный HDR предыдущей модели — максимальная яркость составляет 450 нит в HDR и 350 нит в SDR, а локального затемнения здесь нет. Цветовой охват — 95% DCI-P3, чуть меньше, чем 97% у SMN, однако AOC заявляет точную заводскую калибровку с ΔE менее 2. Взамен IPS предлагает широкие углы обзора и время отклика 1 мс GtG, что подходит для киберспортивных игр.

В плане эргономики изменений нет: поддерживаются наклон, поворот, регулировка по высоте на 130 мм и поворот в портретный режим. Стойку также можно заменить на VESA-крепление. Из портов доступны два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и аудиовыход.

В итоге Q27G4SP ориентирован на тех, кто ценит максимальную чёткость движения и широкие углы обзора, тогда как Q27G4SMN остаётся более «кинематографичным» вариантом с упором на контрастность и HDR.





Цена и дата выхода пока не раскрыты, но как только AOC предоставит эти данные, покупатели смогут точнее определить, какая 27-дюймовая модель серии G4 лучше подходит под их задачи.